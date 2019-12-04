17 mağazadan hırsızlık yaptılar, alarmdan folyo ile kurtuldular
Haberler » Güncel » 17 mağazadan hırsızlık yaptılar, alarmdan folyo ile kurtuldular - Haber

17 mağazadan hırsızlık yaptılar, alarmdan folyo ile kurtuldular

Samsun'da alışveriş merkezlerinde bulunan 17 mağazadan hırsızlık yaptıkları tespit edilen Azeri uyruklu 5'i kadın 7 zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.

04.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:05
17 mağazadan hırsızlık yaptılar, alarmdan folyo ile kurtuldular

'da alışveriş merkezlerinde bulunan 17 mağazadan hırsızlık yaptıkları tespit edilen Azeri uyruklu 5'i kadın 7 zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. Zanlıların 'folyo' ile alarma yakalanmadıkları ortayı çıktı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi ve ilçesindeki 2 ayrı alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu 5'i kadın 7 şüpheli, girdikleri mağazadan çaldıkları eşyaların alarm barkotu ve cihazlarını alüminyum folyoya sardı. Bu şekilde alarm ötmeden mağazadan çıkan hırsızlar, İlkadım ilçesindeki bir alışveriş merkezinden de hırsızlık yapınca yakayı ele verdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, hırsızların çaldıkları, giyim eşyaları, elektronik alet ve zücaciye malzemelerini bir araç içinde ele geçirdi. Yapılan araştırmada Canik ilçesindeki alışveriş merkezindeki 16 mağazadan, İlkadım ilçesindeki alışveriş merkezindeki 1 mağazadan olmak üzere 17 mağazadan hırsızlık yapıldığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınanlardan M.A. (44) adlı kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken polisteki sorgusu tamamlanan G.A. (49), K.A. (53), T.H. (50) ve L.L. (54) adlı kadınlar ile N.Y. (40) ile B.L. (29) Samsun Adliyesine sevk edildi.

(Muhammer Ay/İHA)

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Haber

Son Dakika Haberleri
14:18 Eskişehir'de kadınlardan Ayşe Tuba Arslan'ın öldürülmesine protesto - Haber
14:18 Van YYÜ'de prematüre bebeklerin annelerine eğitim verildi - Haber
14:17 Şehit Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı - Haber
14:16 İBB'DEN İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLER EYLEMLERİNİN 100. GÜNÜNDE - Haber
14:04 Tabaktan su içen fare, hem düşündürdü, hem de güldürdü - Haber
13:45 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Ya başka ülkeden bahsediyorlar ya da milletin aklıyla dalga geçiyorlar - Haber
13:23 Karamollaoğlu, açlık sınırı üzerinden hesap yapıp asgari ücret için rakam teklifinde bulundu - Haber
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı - Haber
12:40 Öğretim görevlisi koca, gece yarısı evin dışına çağırdığı eşini bıçaklayarak öldürdü - Haber
12:22 Nükleer müzakerede ABD'ye verilen süre dolarken Kuzey Kore lideri at üstünde Kutsal Dağa çıktı - Haber
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı
12:01 Son seçim anketinden çıkan sonuç, iki liderin yüzünü güldürecek
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
10:16 Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı