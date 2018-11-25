17 Maçlık Galibiyet Bitti

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor, karşılaşmayı 2-1 kazanarak hem rakibi karşısındaki 17 maçlık galibiyet özlemine son verdi hem de ligde 4 aradan sonra kazandı. Ligde oynadığı son 4 maçında; 3 beraberlik ve bir mağlubiyet alan Trabzonspor, taraftarları önünde sarı-lacivertlileri 2-1 yenmeyi başardı. Karşılaşma sonrasında bordo-mavili futbolcular büyük sevinç yaşarken, Onazi tribüne çıkarak taraftarların coşkusuna ortak oldu.

(Fatih Yılmaz/İHA)