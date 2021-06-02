17 kişinin Covid-19'a yakalandığı köy karantinaya alındı
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17 kişinin Covid-19'a yakalandığı köy karantinaya alındı

17 kişinin Covid-19'a yakalandığı köy karantinaya alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 17 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine köy, karantinaya alındı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 17 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine köy, karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesine bağlı Çaybaşı köyü Kadı Mahallesi'nde 17 kişinin yapılan korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Hanönü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, Çaybaşı köyü Kadı Mahallesi 14 gün süre ile karantina altına alınmasına karar verildi. İlçeye 12 kilometre uzaklıkta bulunan Çaybaşı köyü Kadı Mahallesi, jandarma ekiplerince giriş ve çıkışlara kapatıldı. Karantina kararlarına uymayanlar hakkında adli ve idari yaptırım uygulanacağı açıklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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