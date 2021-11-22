17 kişilik minibüste 26 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
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17 kişilik minibüste 26 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel
17 kişilik minibüste 26 kaçak göçmen yakalandı

ANKARA'da polisin durdurduğu 17 kişilik minibüste, 26 kaçak göçmen yakalandı.

ANKARA'da polisin durdurduğu 17 kişilik minibüste, 26 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs sürücüsü Y.E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren kaçak göçmenlerin bulunduğu minibüsü Gölbaşı ilçe girişinde durdurdu. 17 kişilik minibüste yapılan kontrolde, Afganistan uyruklu 26 kaçak göçmen yakalandı. Sürücünün, Van'dan yola çıkıp başkente kadar 16 saat hiç mola vermeden geldiği, göçmenlerin aç kaldığı öğrenildi. Yemek verilip, temel ihtiyaçları karşılanan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan sürücü Y.E.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Son Dakika Haberleri

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