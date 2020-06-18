17 kişilik dolandırıcılık çetesi adliyeye sevk edildi
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17 kişilik dolandırıcılık çetesi adliyeye sevk edildi

17 kişilik dolandırıcılık çetesi adliyeye sevk edildi Bolu merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda oltalama yöntemiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenerek gözaltına alınan 17 kişilik çete, adliyeye sevk edildi.

18.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:53

17 kişilik dolandırıcılık çetesi adliyeye sevk edildi

BOLU - Bolu merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda oltalama yöntemiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenerek gözaltına alınan 17 kişilik çete, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da oltalama yöntemi ile banka ve kredi kartları bilgilerini ele geçirerek, vatandaşların hesaplarından internet bankacılığı yöntemleri ile para çalındı. Mağdurların şikayetleri sonrasında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı olaylarla ilgili "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçlamaları ile soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 30 dolandırıcılık olayında 447 bin 189 TL'lik vurgun yapıldığı belirlendi. Soruşturmada olaya karıştığı belirlenen 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bolu merkezli Ankara, İstanbul, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Kayseri olmak üzere toplam 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda içlerinde 3 hacker ve örgüt lideri T.A.'nın da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

17 kişilik dolandırıcılık çetesi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

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