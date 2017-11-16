17 Kasım Şarköy'ün Kurtuluş Yıldönümü Kutlu Olsun

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak 17 Kasım Şarköy'ün kurtuluş yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.



Başkan Albayrak mesajında, "17 Kasım 1922 güzel Şarköy'ümüzün düşman işgalinden kurtulduğu gündür. Ulusumuzun özgürlüğü ve ülkemizin bağımsızlığı, Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Milli Mücadele ve şanlı bir kahramanlık destanı olan Kurtuluş Savaşı sayesinde kazanılmıştır. Her karışı şehit kanlarıyla sulanan bu güzel vatanı korumak ve Atatürk'ün mirasına sahip çıkmak bizlere düşen en önemli görevdir. Yurtsever halkımız var olduğu sürece Ata'mızın en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Şarköy ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve kahraman şehitlerimizi saygıyla anıyor, tüm Şarköy halkının 17 Kasım Kurtuluş Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - TEKİRDAĞ