17 Kasım Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı?

17 Kasım Masterchef yarışmasında bu akşam köfte yapılıyor. 17 Kasım ödül oyunu kazanan yarışmacı 25.000 TL'nin sahibi olacak. Peki, MasterChef 25.000 TL'lik ödül oyununu kim kazandı? 10 Kasım ödül oyunu kazananı kim? Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı?

Mavi ve kırmızı takımın kıyasıya rekabet etiği bölümde, kazanan takımdan bir kişi 25.000 TL'nin sahibi olacak. Peki, MasterChef 25.000 TL'lik ödül oyununu kim kazandı? 17 Kasım ödül oyunu kazananı kim?

MASTERCHEF HAFTANIN TAKIMLARI!

Mavi takım kaptanının belli olmasıyla takımlar da şekillendi.

Mavi takım kaptanı: Barbaros

Özgül

Emir

Sefa

Ebru

Kırmızı takım kaptanı: Serhat

Ayyüce

Eray

Uğur

16 KASIM MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLO ÖDÜLÜ NE?

Şeflerin açıklamasına göre bu hafta 25 bin liralık ödül sahibi ile buluşacak.

MASTERCHEF 25.000 TL'LİK ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Salı akşamı yayınlanan bölümünde birbirinden lezzetli köfte tarifleri yapıldı. Kazanan takımdan bir kişi 25.000 TL'lik ödülün sahibi olacak.

Kaşarlı köftenin kazanan takımı mavi takım oldu.

Kasap köfte - pilav ikilisini kazanan takım mavi takım oldu.

Akçaabat köftesini başarılı olarak yapan takım ise mavi takım oldu.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

İlk olarak takımların yarıştığı Masterchef'te 25 bin liralık ödül bir isime gidecek!