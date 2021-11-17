17 Kasım Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Potaya kim gitti? Eleme adayı kim oldu?

17 Kasım Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?Mavi takım mı kazandı, kırmızı takım mı? sorularına yanıt aranıyor. Bu akşam, altışar kişiden oluşan Mavi takım ve Kırmızı takım, ilk dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Heyecanın dorukta olacağı oyunda kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu ve konsey oylaması ile 1. ve 2. eleme adayını seçecek. 17 Kasım Çarşamba 115. bölümde yaşananlar ve tüm gelişmeler haberimizde.

MASTERCHEF'TE 1. DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'de 1. dokunulmazlık oyunu ile Mavi takım ve Kırmızı takım mücadelesi başladı. Konsepti Balkan Mutfağı olan dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, Arnavutluk, Bosna Hersek, Romanya, Hırvatistan, Bulgaristan, Makedonya ülkelerine ait yemekler yaptı.

Brudet (Hırvatistan yemeği) KAZANAN MAVİ TAKIM Elbasan Tava (Arnavutluk) İKİ TAKIM DA KAZANAMADI Tikvenik (Bulgaristan) KAZANAN MAVİ TAKIM Ascinica (Bosna Hersek) KIRMIZI TAKIM Tavçe Gravçe (Makedonya) MAVİ TAKIM Papanaşi (Romanya) KIRMIZI TAKIM

Kazanan takım mavi takım oldu ve kırmızı takım dokunulmazlık için yarıştı. Kazanan isim ise Dilara oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dilara'nın doğrudan potaya gönderdiği isim Tahsin oldu.

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