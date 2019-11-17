17 Kasım Dünya Prematüre Günü NICU Academy Ödül Töreni

17.11.2019 23:10 | Son Güncelleme: 17.11.2019 23:10

Dünyaya gözlerini erken açan ve yaşama tutunmak için özel bakıma muhtaç olan bebekleri hayata bağlayan 37 yenidoğan yoğun bakım ünitesi doktor ve hemşiresi, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında düzenlenen törende ödül aldı.

Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, Cemal Reşit Rey Konser Salonunda gerçekleşen 17 Kasım Dünya Prematüre Günü NICU Academy Ödül Töreninde, Türkiye'de her yıl 150 bin bebeğin prematüre doğuyor ancak bu bebeklerin yüzde 50'ye yakınının yaşama tutunabildiğini söyledi.

Özel eğitimli sağlık personeli ve yaygın yenidoğan yoğun bakım üniteleriyle bunun yüzde 90'lara çıkabildiği belirten Nuhoğlu, prematüre bebeklerin yaşama tutunması için yenidoğan bakım ünitesi doktorları ve hemşirelerinin büyük emek sarf ederek özverili bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da İstanbul'da dünyaya gelen bebeklerin yüzde 13'ünün prematüre olduğunu ve yenidoğan bakım üniteleri sayesinde bebeklerin hayatta kalma oranının her geçen gün arttığını ifade etti.

Memişoğlu, aileler için de büyük bir özveri ve çaba gerektiren bu sürecin zorlu ve uzun bir dönemi kapsadığını ancak bebeklerin yaşama tutunmak için bir savaşçı gibi mücadele verdiklerini anlattı.

Törende, İstanbul'daki 14 farklı hastanede çalışan toplam 37 yenidoğan yoğun bakım ünitesi doktor ve hemşiresine ödülleri verildi.

Programda Ahmet Özden piyano performansıyla prematüre bebekler için bestelediği "Mucize Bebek" adlı şarkıyı seslendirdi.

Ödül törenine Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda prematüre çocuk sahibi ailenin yanı sıra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Galatasaray Basketbol Takımı Kaptanı Göksenin Köksal ve kendisi de prematüre doğan savunma oyuncusu Ege Arar ile sanat ve spor dünyasından ünlü isimler katıldı.

Kaynak: AA