Manisa'da, özel bir hastane tarafından 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Hastane çalışanları ve prematüre bebeklerin bir araya geldiği etkinlikte pasta kesildi, bebekler için oyunlar oynandı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Turhan Topoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Prematüre bebekler olgunlaşmalarını dışarıda tamamlamak zorunda. Anne rahminden geçirmeleri gereken süreyi dışarıda geçiriyorlar. Bu da onları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde küvöz içinde yaşamalarına mecbur bırakıyor." diye konuştu.

Olgunlaşamayan bebeklerin solunum sıkıntısı, vücut ısı problemleri, kan şekeri düşüklüğü gibi çeşitli hastalıklar yaşadığına dikkat çeken Topoğlu, prematüre hastalarının gelişen teknoloji ve sağlık yatırımlarıyla hayatlarını sağlıklı geçirmelerinin mümkün olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından hatıra fotoğrafı çekildi.