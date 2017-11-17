Zonguldak'ta, "17 Kasım Dünya Prematüre Günü" dolayısıyla prematüre çocuklar fidan dikimi gerçekleştirdi.



Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Muharrem Erdem,Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Abdullah Bircan, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı Pınar Menderes Turhal, hastane yöneticilerinin yanı sıra prematüre çocuklar ile yakınları katıldı.



"Leylaklarımız mor kokulu çiçeklerini açsın, prematüre çocuklarımız pembe sağlıklı kalsın." sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte daha sonra kutlama yapıldı.