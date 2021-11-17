17 Kasım Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri! İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

NO: 8026389

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah ABDULLAH GÜL, AŞIK PAŞA, MUHLİS, POZAN, SANCAR sk/ MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL sk bölgelerinde 17/11/2021 09:00:00 - 17/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8026388

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah BAŞÖZ, BİRTAN, CİHANER, DÜLDÜL, FATİH, FİLİKA, NİŞAN, OSMANGAZİ, SEMİH, İNCE sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah CİHANGÜL, ERDEMİR, GENÇLİK, OSMANGAZİ, PAK, SİMA, ÜRGÜP sk/ NENEHATUN mah ABDÜLHAMİT sk/ YAVUZ SELİM mah POLİS OKULU sk/ İSLAMBEY mah ATASOY, DUATEPE, ERSAN, ESAT, FATİH, GAFFAR, HÜKÜMET, KARAGÜL, KÜHEYLAN, LALEGÜL, MECİDİYE, NEZİH, İRADE sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah LEYLAK sk bölgelerinde 17/11/2021 09:00:00 - 17/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8029328

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah DURUSU PARK, SÖĞÜTLÜ sk bölgelerinde 17/11/2021 09:00:00 - 17/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.