17 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Taktik Analiz

04:00 Spor Artı

05:00 Futbol Gecesi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler

09:45 Spor Kitaplığı

09:50 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 A Milli Futbol Takımı Özetler

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

16:00 Gündem Futbol

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Akşamı

21:00 Milli Maç Özel

22:45 A Milli Futbol Takımı Özetler

23:20 İngiltere Premier Lig Goller

23:30 % 100 Futbol Devre Arası

23:45 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler

#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu son maçında #Karadağ 'ı 2-1 mağlup etti ve play-off'larda mücadele hakkı elde etti.



????Sizce maçın futbolcusu kimdi? — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

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