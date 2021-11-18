17 Kasım 2021 Haberleri
17 Kasım 2021 Manşet Haberleri.
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- Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sözlerine tepki: İnsanların inançlarını sarsmayın
- Pentagon'daki görüşme sonrası ABD'den Türkiye açıklaması: Türk ordusunun modernizasyon ihtiyaçlarını tanıyoruz
- Beşiktaş'ta dev restleşme! Vida ya imzayı atacak ya da kulübeye hapsolacak
- Yükünü boşaltan kamyon uçuruma yuvarlandı, 2 işçi feci şekilde can verdi
- 5 şiddetindeki depremin ardından Düzce bir kez daha sallandı! Halk evlerine giremiyor
- 'Fethullah Gülen öldü' iddiasıyla ilgili AA Washington muhabirinden çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir
- Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri
- Geldiği gibi gidecek! Fenerbahçe sezon başında kadrosuna kattığı Crespo'ya kulüp arıyor
- Kasım ayında denize giren Zeynep Sever Demirel, düzgün fiziğiyle dikkat çekti
- 'Şeytan senin kolunun altına girmiş' diyen koca, eşini çocuğunun yanında darbetti
- Umudumuzu her zaman diri tuttuk! İşte Bizim Çocuklar'ın play-off yolculuğu
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- Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tartışma yaratacak Japonya yanıtı
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- Lionel Messi, Barcelona'ya geri mi dönüyor? Başkan Laporta'nın sözleri kafa karıştırdı
- Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 229 kişi vefat etti, 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi
- DEVA Partisi'nde istifa depremi! İl başkanı ile birlikte yönetimden 45 kişi görevlerinden ayrıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan topu Meclis'e atmıştı! 50+1 tartışmasına AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan ilk yorum
- Galatasaray'da yüzler gülüyor! Morutan'ın dev derbide forma giymesinin önünde engel kalmadı
- Alkollü 2 şahıs kafede tartıştıkları kişileri bıçakladı: 1 ölü, 4 yaralı
- Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'den ilk tepki
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- 5 şiddetindeki depremin ardından Düzce Valisi: Kayıp veya yıkılan bina söz konusu değil
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- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle eğitime süresiz ara verildi
- 20 yaşındaki kızın ölümünde babasına müebbet, ağabeyine ağırlaştırılmış müebbet hapis
- Sıfır otomobiller rezidansların otoparklarında stoklanıyor
- Kılıçdaroğlu ziyaretinde gözlerden kaçmayan detay! Akşener'in masasındaki anket dikkat çekti
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Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.— Haberler (@Haberler) November 17, 2021
Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ?
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