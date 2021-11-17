17 Kasım 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

02:30 Transfer

07:00 Gamer

07:00 Yeni Gün

08:00 Maç Saati

09:00 Gaziantep FK - KasImpaşa

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:00 Taraftar

11:00 Futbolun Şehirleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Galatasaray - Sivasspor

14:15 Haftanın Golleri

14:30 A. Alanyaspor - Beşiktaş

14:45 İH Konyaspor - Ç. Rizespor

15:00 M. Başakşehir - DG Sivasspor

15:15 Galatasaray - Fenerbahçe

16:00 ÖK Y. Malatyaspor - M. Başakşehir

17:45 Haftanın Golleri

18:00 Denizlispor - Trabzonspor

19:30 Haftanın Golleri

19:45 Süper Lig Haftanın Golleri

20:00 Süper Hikayem

21:00 Kuşak Çatışması

22:00 Süper Hikayem

23:00 500 Great Goals Show

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