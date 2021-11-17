17 Kasım 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
17 Kasım 2021 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
02:30 Transfer
07:00 Gamer
07:00 Yeni Gün
08:00 Maç Saati
09:00 Gaziantep FK - KasImpaşa
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:00 Taraftar
11:00 Futbolun Şehirleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Galatasaray - Sivasspor
14:15 Haftanın Golleri
14:30 A. Alanyaspor - Beşiktaş
14:45 İH Konyaspor - Ç. Rizespor
15:00 M. Başakşehir - DG Sivasspor
15:15 Galatasaray - Fenerbahçe
16:00 ÖK Y. Malatyaspor - M. Başakşehir
17:45 Haftanın Golleri
18:00 Denizlispor - Trabzonspor
19:30 Haftanın Golleri
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
20:00 Süper Hikayem
21:00 Kuşak Çatışması
22:00 Süper Hikayem
23:00 500 Great Goals Show
InterSinema.com - Son Dakika Haberleri