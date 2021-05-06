17. İstanbul Bienali sergileri, 2022'ye ertelendi
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17. İstanbul Bienali sergileri, 2022'ye ertelendi

17. İstanbul Bienali sergileri, 2022'ye ertelendi
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Güncel

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan "17. İstanbul Bienali" sergileri, 17 Eylül-20 Kasım 2022 arasında sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan "17. İstanbul Bienali" sergileri, 17 Eylül-20 Kasım 2022 arasında sanatseverlerle buluşacak.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, küratörler Ute Meta Bauer, Amar Kanwar, David Teh ile tüm paydaş ve katılımcılar, yaşanılan sağlık krizinin dünyanın dört bir yanında sürdüğünü ve ilerleyen ayların belirsizliğini koruduğunu göz önünde bulundurarak sergileri erteleme kararı aldı.

Bienal kapsamında fiziksel mekanlarda düzenlenecek sergiler ve buluşmalar 2022 Eylül ayında başlayacak. Bienali sergileri, 17 Eylül - 20 Kasım 2022 arasında yapılacak. 2021 yılı boyunca bienalin küratoryal yaklaşımı çerçevesinde bir dizi proje yürütülmeye devam edilecek.

İstanbul Bienali, İKSV tarafından 2007-2026 Bienal sponsoru Koç Holding desteğiyle düzenleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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