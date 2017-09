17 İşletme Bu Yıl 500 Bin Küçükbaş Hayvan Derisi İşledi

Çanakkale'nin Biga Deri Sanayicileri Arıtma Tesisleri İşletme Kooperatifi Başkanı Metin Mutlu, tabakhane bünyesinde faaliyet gösteren 17 işletmenin bu yıl 500 bin küçükbaş hayvan derisi işlediğini söyledi.



Mutlu, tabakhanalerde 150 kişinin çalıştığını belirterek, "Bu yıl 50 ton ham deri atığını Balıkesir'in Gönen ilçesindeki tutkal fabrikasına, 50 ton işlenmiş deri atığını İstanbul'un Tuzla ilçesindeki ayakkabı taban altlığı yapan fabrikaya, 1 ton deri işlemesinde kullanılan boşalmış malzeme bidonlarını ise Bursa merkez Nilüfer ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasına gönderdik. Küçükbaş hayvanın her şeyi değerli. Tek parçası dahi zayi olmuyor. Yarım milyon ton hayvan yünü Kütahya'nın Simav ilçesindeki halı fabrikalarına aracı firmalar vasıtasıyla gitti" dedi.



Mutlu, geçen yıl düzgün tuzlanmayan hayvan derileri sebebiyle yüzde 30 zarar ettiklerini ifade etti.



Deri sektörünün zor günler geçirdiği vurgulayan derici Mehmet Ceylan ise, "Deri sektörü her geçen gün kan kaybediyor. Geçen yıl bir lira iken bu yıl çöpe atıldı. Avrupa ülkeleri Türkiye'deki kaliteyi yakalayamıyor. Hindistan, Pakistan keza... Biz hep bir puan öndeyiz" dedi. - ÇANAKKALE