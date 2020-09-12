17. İmam Hatipliler Kurultayı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

17. İmam Hatipliler Kurultayı

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince her yıl düzenlenen ve salgın dolayısıyla İstanbul'a alınan "İmam Hatipliler Kurultayı"nın 17'ncisi başladı.

17. İmam Hatipliler Kurultayı
12.09.2020 11:29 | Son Güncelleme: 12.09.2020 11:29

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince her yıl düzenlenen ve salgın dolayısıyla İstanbul'a alınan "İmam Hatipliler Kurultayı"nın 17'ncisi başladı.

Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen kurultaya, 480 il ve ilçe derneği canlı bağlantı ile katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kurultayda, ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, bu yıl kurultayın "Basiret ve ferasetle" şiarıyla yapıldığını belirterek şiar metnini okudu.

İnsanın, ilk defa kem gözlere maruz kaldığında ilk defa, hükmün henüz hilkati hakkında hükmün verildiğini anlatan Çal, "İblis'in gözleri, şeytani nazarla bakınca, çamur gördü insanda. Oysa insan, eşref-i mahlukattı Yaradan'ın nazarında. Nazarla imtihanımız da, kaderin nazara bağlanması da o zamandan başladı. Şeytanın süfli penceresinden bakan gözler çamura boyanırken, Rahman'ın açtığı kapılardan hep nur taştı." dedi.

Müjdelenen elçinin, cemiyeti zamanın gergefinde ilmek ilmek işlendiğini ifade eden Çal, şöyle konuştu:

"Korkuya yordu merhametini. Ashab-ı güzin dahi bazı zaman anlamakta güçlük çekti onun ferasetinin çeperlerini. Oysa Hudeybiye bir yenilgi değil feth-i mübindi. Hendek, kuşatılma endişesiyle kazılan çukurlardan ziyade, Kisra'nın Bizans'ın ve San'a'nın saraylarının müjdesiydi. Nebevi ferasetin hedefinde Allah'ın arzının tamamı vardı. Garbın şehirlerini 'fethedecek komutanlar ne güzel komutanlardı' ve 'şarkın en uzağındaysa ilim' gidip alınmalıydı. Böyle bir azmin ve basiretin meyvesiydi Sumatra'dan Kurtuba'ya uzanan medeniyet havzası. Anadolu'nun uçsuz bucaksız ovalarını tararken atlarının bakışları, akıncılar yurt edindi ayaklarının bastığı toprakları. Uğradığı her menzile ulu çınar tohumları eken erenler, bin yıl sonrasına selam yolladı."

Davasına aşık hocaların, gözlerinde cennet bulacakları gençlere kavuşmak için dağlar aştığını ifade eden Çal, semt semt şehirleri, hane hane köyleriyle memleketin dört bir cihetini arşınladıklarını, yolları üzerinde oturanların müstehzi sözlerine, anlamsız bakışlarına aldırmadıklarını, körpe yıldızları sırtlayıp Anadolu'nun eteklerinden, parlayacakları karanlık kentlere taşıdıklarını vurguladı.

Birleştikçe ve büyüdükçe yıldızların ziyaları, gözleri kamaştırdığını belirten Çal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sen ey imam hatiplim! Sen ki emin bir elçinin ümit bağladığı ahir zaman ümmetisin. Sen basiret ırmaklarının kavuştuğu vuslat denizisin. Sen bin yıllık çınarın canlanan en taze filizisin. Sen şairin bel bağladığı Asım'ın neslisin. Sen feraset iğnesiyle nakış nakış dikilen atlastan kaftansın. Sen zindan duvarlarına çarpıp arşa çıkan duaların kabul olmuş cevabısın. Senin önderliğinle kurtulacak arz ve feza fesattan. Senin ferasetinle çıkacağız en çetin fırtınalardan. Senin basiretinle uyanacak insanlık en derin kabuslardan. Senin onurlu adımların varacak hedeflenen menzile. Bin yıl sonrasına dair düşler kuracağız seninle. Basiretle ve ferasetle…"

"Milletin kurduğu, büyüttüğü ve yaşattığı kurumlar"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da belediye olarak kurultaya ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, kurultayın hayırlı olmasını diledi.

Arısoy, eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın, imam hatipler için "Milletin kurduğu, büyüttüğü ve yaşattığı kurumlar." dediğini belirterek, şimdi de hamdolsun devletin bütün gücüyle buralara destek olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Okan Bayülgen Çağatay Ulusoy Ozan Çolakoğlu Yasemin Özilhan
Spor Erol Bulut Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Eylül Bakan Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: 17. İmam Hatipliler Kurultayı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 11:32:30. #1.14#
title