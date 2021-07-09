17 ilden 50 muhtar, "Türkiye Muhtarları El Ele Projesi" kapsamında Hakkari'de buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

17 ilden 50 muhtar, "Türkiye Muhtarları El Ele Projesi" kapsamında Hakkari'de buluştu

17 ilden 50 muhtar, 'Türkiye Muhtarları El Ele Projesi' kapsamında Hakkari'de buluştu
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunca "Hepimiz Birlikteyiz, Türkiye İçin Görevdeyiz" sloganıyla başlatılan Türkiye Muhtarları El Ele Projesi'nin dördüncü toplantısı kapsamında 17 ilden 50 muhtar Hakkari'ye geldi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunca "Hepimiz Birlikteyiz, Türkiye İçin Görevdeyiz" sloganıyla başlatılan Türkiye Muhtarları El Ele Projesi'nin dördüncü toplantısı kapsamında 17 ilden 50 muhtar Hakkari'ye geldi.

Kentteki Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra projenin tanıtım videosunun yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, projeye ilişkin toplantılardan birinin kentte yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Bunun, Türkiye'de birlik, beraberliğin pekişmesi, muhtarların kaynaşması ve bilgilenmesi açısından iyi bir proje olduğuna vurgu yapan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Sizleri burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Hakkari Türkiye'nin çok önemli bir köşe taşıdır. Geçmişte terörden Türkiye'nin en çok acı çekmiş ilimiz, en çok şehit verdiğimiz yer Hakkari. Bizim 3 bin 270 civarı şehidimiz var. 710 civarı Hakkarili, geri kalan da asker, jandarma, polis ve ülkenin her yerinden gelen vatan evlatları. Hakkarililerle tarihin her döneminde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında olmuş, Osmanlı'nın yanında olmuş ve tercihini hep vatandan, devletten yana kullanmış."

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Daire Başkanı Suna Üstüner de projenin başarıya ulaşma göstergelerinden birisi olan muhtarların bölgeler arası diyaloglarının artırılması hedefinin adım adım sahaya yansıtılmasını görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Proje ile doğu ve batı bölgelerindeki tüm muhtarların bir araya gelmesi, tanıştırılıp kaynaştırılmasının amaçlandığını aktaran Üstüner, "İnsanlık tarihi boyunca benzeri olmayan bir salgının içinden geçerken muhtarlarımızın, milletimizin tüm diğer zümreleri gibi üstün bir bilinçle verdikleri mücadele takdire şayandır. Ancak önümüzdeki dönem bu mücadele azmi ve iradesine daha çok ihtiyacımız olduğunu belirtmek istiyorum. Birlikte çalışınca yerelde güçleneceğimize olan inancım tam." diye konuştu.

Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ise kentte projeye ilişkin 4. toplantıyı düzenlediklerini söyleyerek, gösterdikleri çabadan dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Bölgedeki muhtarların zorlu koşullara rağmen iyi mücadele verdiğine işaret eden Aktürk, "Türk milleti asırlardır birlik, beraberlik içinde hareket etmiş, savaşta, barışta, düğünde, cenazede, felakette, şölende ortak bir tavır sergilemiş, beraber ağlamış, beraber gülmüştür." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Davranış Bilimleri Uzmanı Songül Yiğit, AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz ve Kızılay İl Şube Başkanı Recep Bozkurt sunum yaptı, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.

Programa vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kentteki bazı köy ve mahalle muhtarları da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

Fransız Le Figaro: Türkiye sadece 15 yılda başlıca SİHA üreticilerinden oldu
Fransız Le Figaro: Türkiye sadece 15 yılda başlıca SİHA üreticilerinden oldu
Türkiye'de 5 bin 670 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 670 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haberi! Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 826 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haberi! Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 826 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Ajda Pekkan Kartal Tibet Demet Akalın
Spor Salih Uçan Metin Oktay Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
17 ilden 50 muhtar, "Türkiye Muhtarları El Ele Projesi" kapsamında Hakkari'de buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 23:33:13. #1.16#

title