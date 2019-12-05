17 ilde 2 bin 200 kişiden "gönüllülük" çağrısı

05.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:00

Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği ve Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Programı iş birliğinde İstanbul Fatih Hattat Rakım Ortaokulunda "5 Aralık Dünya Gönüllüleri Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği Marmara Bölge Temsilcisi Nalan Çal, bu günü kutlamaktaki asıl amaçlarının daha fazla gönüllüye ulaşmak olduğunu söyledi.

Çal, BM'nin 1985 yılında gönüllü çalışmaları ve faydalarını dünya çapında duyurmak amacıyla 5 Aralık'ı "Dünya Gönüllüler Günü " olarak ilan ettiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Bu sadece bu yıla has bir amaç değil, her yıl 5 Aralık gününü bu şekilde faaliyetler düzenleyerek gönüllülüğün yayılmasını desteklenmesini, teşvik edilmesini ve böylece bireylerin yaşadıkları topluma karşı daha sorumlu olmaya bir arada hareket etmeye çalışıyoruz. Ayrıca gönüllü olmayanlara bilgi ve tecrübelerimiz aktararak hem sayımızı hem de etkinliklerimizi arttırmak istiyoruz. Bu program kapsamında BM'nin desteklediği etkinlik Gönüllülük Federasyonu Damla Derneği işbirliği ile 17 ilimizle eş zamanlı gerçekleştiriyoruz. Engelsiz hayat, çevre temizliği, huzurevi ve köy okulu ziyaretleri, fidan dikimi, uçurtma şenliği gibi etkinlikler düzenliyoruz."

Damla Gönüllüleri temsilciliklerinin bulunduğu Adana, Antalya, Bolu, Bursa, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Kars, Kırklareli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Sakarya, Şırnak olmak üzere 17 ilde etkinlikler yapılacak.

2 bin 200 gönüllünün sahada olacağı etkinliklere toplam 50 bin kişinin katılımı bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2013'te başlatılan Damla Projesi'ne katılan gönüllü gençlerin kurduğu Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği, faaliyetlerini halen 42 ilde ve 8 ülkede 20 bin gönüllü ile devam ediyor.

Kaynak: AA