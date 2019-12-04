17 ilde 2 bin 200 kişi, "gönüllülük" çağrısı yapacak

04.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:18

Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği ve Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Programı iş birliğinde, yarın 17 ilde eş zamanlı olarak, 2 bin 200 gönüllünün katılımıyla engelsiz hayat, çevre temizliği, huzurevi ve köy okulu ziyaretleri, fidan dikimi, uçurtma şenliği gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

Etkinlik Koordinatörü Reyhan Çomak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllü yapılan faaliyetlerin sadece vatandaşların değil toplumların kalkınması için de önemli olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler Türkiye Programı desteğiyle gönüllülük bilincinin herkes tarafından benimsenmesi amacıyla bu programı düzenlendiklerini ifade etti.

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nü sahada geçirmek istediklerini aktaran Çomak, yapacakları etkinliklerin, BM üyesi 193 ülkenin kabul ettiği, iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi temaların yer aldığı 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacına (SKA) dayandığını söyledi.

Çomak, yapılacak programlarda gönüllülerin tüm toplum kesimleriyle iş birliği içinde çalışmalar yapacağına ve çeşitli stantlar açacağına değinerek, "Örneğin engelsiz hayat stantları olacak. Ziyaretçilerin engellilerle empati kurmalarını sağlamak için buralarda parkurlar oluşturulacak. Sağlıklı yaşam standında bilgilendirme yapılacak. Çevreyi tanıma ve koruma standında da geri dönüşüm malzemeleri anlatılacak." diye konuştu.

Stantların açılışından sonra "gönüllülük maratonu" adı verilen bir yürüyüşün yapılacağını ve gönüllülerin çevre temizliği yapacağını aktaran Çomak, "Ayrıca gönüllülerimiz, yürüdükleri süre zarfında 'Gönüllülük gülümsemeyle başlar' sloganını temsil eden gülen suratlı rozetlerle takacaklar." dedi.

"Amacımız dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirmek"

Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği Başkanı Erol Öztamur ise her ilde farklı etkinlikler düzenleneceğini belirterek, "Bazı illerimizde, gönüllüler köy okulundaki çocuklarla vakit geçirecek, bazı illerimizdeki gönüllüler, iklim şartları el veriyorsa fidan dikecek, uçurtma şenliği yapacak, huzurevi ziyareti, engelli bireylerle etkinlikler gerçekleştirecekler. Tam 2 bin 200 gönüllü sahada olacak. Etkinliklere 50 bin kişinin katılmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Damla Gönüllüleri temsilciliklerinin bulunduğu Adana, Antalya, Bolu, Bursa, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Kars, Kırklareli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Sakarya, Şırnak olmak üzere 17 ilde etkinliklerin yapılacağını aktaran Öztamur, etkinliklere çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da davet edildiğini söyledi.

Öztamur, şunları kaydetti:

"Gönüllülük faaliyetlerini, bir yaşam tarzı haline getirmek amacıyla 5 Aralık'ta sahaya iniyoruz. Amacımız, dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirmek. Belli bir yaştan sonra insanlar gönüllülük kavramını sadece bağış odağında bırakıyorlar. Biz, bunun dışına çıkmak istiyoruz. Bir hayatın gönüllü olarak nasıl geçirilebildiğini anlatmak, yapılan faaliyetlerle başka insanların yaşamına dokunmak, onların duygularını hissetmek istiyoruz."

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2013'te başlatılan Damla Projesi'ne katılan gönüllü gençlerin kurduğu Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği, faaliyetlerini halen 42 ilde ve 8 ülkede 20 bin gönüllü ile devam ediyor.

Kaynak: AA