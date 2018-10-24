17 İlçenin Sorunları Ankara'da Anlatılacak

Samsun'un 17 ilçesinin sorunlarını görüşmek için 11 ilçe ziraat odası başkanı Vezirköprü ilçesinde bir araya geldi.

Ziraat Odaları Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a verilmek üzere bir rapor hazırlamak için Vezirköprü'de bir araya gelen 11 oda başkanı çiftçinin sorunlarını kendi aralarında görüştü. Sorunlar ve çözüm önerileri hakkında fikir birliğine varan oda başkanları hazırladıkları raporu Ankara'ya götürerek Ziraat Odaları Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a verecekler.

Samsun Ziraat Odası ve İl Koordinasyon Başkanı Hasan Tütüncü, "Samsun, ülkemizin en çok tarımsal ekiliş alanına sahip illerindendir. İklim özellikleri, zengin urun çeşitliliği ve kirlenmemiş temiz toprakları ile ilimizin güvenli gıda ihtiyacını karşılanmakta hem de ülkemiz insanlarına daha kaliteli ve temiz gıda sağlama imkanına sahip bir il potansiyeli göstermektedir. Dünyada son yıllarda gıda fiyatlarındaki değişimler, tarımsal ürünlerin enerji amaçlı kullanımı ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi tarım sektörünün önemini bir kat daha artırmıştır. Artık tarım sektörü; gıda güvenilirliğine, enerjiden sanayiye, biyoçeşitliliğin korunmasından sürdürülebilirliğe, tarımsal girdilerden tüketime kadar, bir bütün olarak algılanmakta ve her bir bileşen en iyi şekilde yönetilmektedir. Bu nedenle tarım, sosyal alan olmaktan çok, stratejik ve rekabete dayalı iktisadi bir sektör olmaktadır. Yine tüm Dünya'da yaşanan küresel finans krizinde tarım sektörü, önceki küresel krizlerde olduğu gibi 'tampon sektör' görevi üstlenmiş ve diğer sektörlerin büyüme kayıplarının hızını yavaşlatmıştır" dedi.

İlçelerin sorunları 26 Ekim'de Ankara'da yapılacak bir toplantıda ele alınacak. - SAMSUN