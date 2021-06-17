17 ilçe başkanı ile Bursa'nın bugünü ve geleceği konuşuldu

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe başkanları ile bir araya geldi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe başkanları ile bir araya geldi. 17 ilçenin meselelerinin ele alındığı toplantıda konuşan İl Başkanı Davut Gürkan, bütün ilçeleri ile Bursa'nın öncelikleri ve hizmetlerinin takipçisi olarak şehre değer katacak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şamil Yiğit ve teşkilat üyelerinin ev sahipliğinde Gemlik Atatepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya il yürütme ve yönetim kurulu üyeleri ile ilçe başkanları katıldı. Toplantıda konuşan İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe başkanları ile düzenli olarak gerçekleştirdikleri toplantılar ve ilçe teşkilatlarına ziyaretleri ile Bursa'nın her noktasındaki her kesimden halkın talep ve ihtiyaçlarına hakim olduklarını söyledi. Başkan Gürkan, Bursa'nın bütün ilçelerindeki ekonomik, tabii ve tarihi potansiyellerin ön plana çıkarılarak doğru bir şekilde kullanılabilmesini sağlayacak hizmetlerin ve ilçelerin beklentilerinin takipçisi olduklarını vurguladı.

Merkezi hükümet, büyükşehir ve ilçe belediyeleri eliyle Bursa'ya yakışır hizmetlerin gelmesi için çalıştıklarını belirten Başkan Gürkan, her dönemde partilerine olan teveccühlerini tekrar tekrar gösteren Bursa halkının güveninden aldıkları güçle her kademeden teşkilat mensupları ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı