17 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Bakan Koca'dan Kritik Açıklamalar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada 17 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada 17 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu duyurdu. 17 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 17 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 17 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

17 Haziran Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında son 24 saatte 52.901 test yapıldığı ve 1.429 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Bugün 19 kişi hayatını kaybetti ve 1.261 kişi iyileşti.

17 Haziran Türkiye Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

17 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 182.727 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.861'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 745, toplam entübe hasta sayısının ise 306 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 154.640 olarak açıklandı.

Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/yUPoAhPXfg

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 17, 2020

Fahrettin Koca açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

8 Haziran 2020 itibariyle salgın 6 ayını geride bıraktı. ABD her bir milyon kişi başına 6 bin 673 vaka ile listenin başında yer alıyor. Türkiye, ölüm oranı sıralamasında 47'inci sırada bulunuyor. Avrupa, Covid-19 ölüm oranı sıralamasında ön sırada. Ülkemiz toplam vaka sayısına kıyasla yüzde 2,67 oranla 81. sırada yer almaktadır.

Dünyanın herhangi bir yerinde Covid-19'a henüz doğrudan etkili bir ilaç bulunamadı, aşı geliştirilemedi. Bu gerçek, daima tetikte olmamızı, seyri hassasiyetle incelemeyi ve acil müdahaleyi gerektiriyor.

Yoğun bakımda ise 2,7 güne indi. Daha az oranda hasta entübe edilir oldu, yani solunum cihazına bağlandı. Son günlerde dalgalanmaların seyri farklı illerimizde farklı olmaktadır. Vaka sayısına göre vefat oranları en çok Gümüşhane'de, en düşük ise yüzde 0,33 ile Kilis'tir.

Son 1 ayda Ankara'da günlük ortalama vaka sayısı 127, son bir haftada günlük vaka sayısı 155, son 3 günde 177. İstanbul'da günlük ortalama vaka sayısı 620. Güne oranla baktığımızda vaka sayısı 700'ü geçmekte. İzmir'de ise son 3 günde ortalama vaka sayısı 34.

Bursa'da giderek artış olduğunu görüyoruz. Kocaeli'de son 3 günde vaka sayısı 133, artış devam ediyor. Konya'da günlük ortalama vaka sayısı 41, son bir ayda 73, son 3 günde 88. Son gün 100'e yaklaştı. Diyarbakır'da günlük ortalama vaka sayısı 58, bir ayda 81, son üç günde ise 87. Son günde 100'lere yaklaştı.

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