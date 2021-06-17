17 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi?
Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 17 Haziran 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? Kanal D'de ekranlara gelen Gelinim Mutfakta haftanın elenen ve birinci olan ismi Cuma günleri belli oluyor. Haftanın finalinde gelinler en yüksek puanı alarak gün birincisi olmaya çalışırken en düşük puanı alan elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki, 17 Haziran 2021 tarihinde Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu?
Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 17 Haziran 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? Kanal D'de ekranlara gelen Gelinim Mutfakta haftanın elenen ve birinci olan ismi Cuma günleri belli oluyor. Haftanın finalinde gelinler en yüksek puanı alarak gün birincisi olmaya çalışırken en düşük puanı alan elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki, 17 Haziran 2021 tarihinde Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? İşte detaylar haberimizde…
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfak'ta çeyrek altının sahibi gelin Aysun oluyor.
Gelinim Mutfakta'nın 17 Haziran 2021'de yayınlanan 729. Bölümde Ayten Hatamova Gürüf-Neriman Gürüf, Aysun Kuşatan-Nurten Kuşatan, Gönül Harşitlioğlu-Yüksel Harşitlioğlu ve Yağnur İşçiler-Nilgün İşçiler çiftleri "Pırasalı Gül Böreği" için yarıştılar!
Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta!
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'nın 17 Haziran 2021'de yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı ise olmadı.