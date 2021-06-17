17 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

17 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi?

17 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 17 Haziran 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? Kanal D'de ekranlara gelen Gelinim Mutfakta haftanın elenen ve birinci olan ismi Cuma günleri belli oluyor. Haftanın finalinde gelinler en yüksek puanı alarak gün birincisi olmaya çalışırken en düşük puanı alan elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki, 17 Haziran 2021 tarihinde Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 17 Haziran 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? Kanal D'de ekranlara gelen Gelinim Mutfakta haftanın elenen ve birinci olan ismi Cuma günleri belli oluyor. Haftanın finalinde gelinler en yüksek puanı alarak gün birincisi olmaya çalışırken en düşük puanı alan elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki, 17 Haziran 2021 tarihinde Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? İşte detaylar haberimizde…

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfak'ta çeyrek altının sahibi gelin Aysun oluyor.

Gelinim Mutfakta'nın 17 Haziran 2021'de yayınlanan 729. Bölümde Ayten Hatamova Gürüf-Neriman Gürüf, Aysun Kuşatan-Nurten Kuşatan, Gönül Harşitlioğlu-Yüksel Harşitlioğlu ve Yağnur İşçiler-Nilgün İşçiler çiftleri "Pırasalı Gül Böreği" için yarıştılar!

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta!

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 17 Haziran 2021'de yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı ise olmadı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Boris Johnson Meral Akşener Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Enis Arıkan Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Yiğit Şardan Merih Demiral Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
17 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 18:36:40. #1.14#

title