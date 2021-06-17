17 Haziran 2021 Trt1 Yayın Akışı
17 Haziran 2021 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Teşkilat
02:40 3'te 3
04:15 Kalk Gidelim
06:30 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
07:55 Vuslat
11:15 Tozkoparan
12:45 Kalk Gidelim
15:55 Ukrayna - Kuzey Makedonya
18:00 Ana Haber
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 Danimarka - Belçika
21:00 Kupa Akşamı
21:55 Hollanda - Avusturya
Kaynak: InterSinema.com