17 Haziran 2021 Haberleri
17 Haziran 2021 Manşet Haberleri.
- Fatih Terim, Galatasaray taraftarını yine mest etti! Evi için 2 aslan heykeli yaptırdı
- Bu işi erken bitireceğiz! Günlük aşılamada peş peşe rekorlar kırılıyor
- Erzurumspor'a yeniden başkan seçilen Ömer Düzgün'ü protesto eden taraftarlar gündeme oturdu
- HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu! 6 kurşun sıktı, rahat tavırları pes dedirtti
- Trabzonspor, Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney'i transfer etmek için harekete geçti
- İşte gerçek sevgi! Her gün kanser hastası sevgilisinin kaldığı hastane önünde kamp kuruyor
- Yengesini boğarak öldüren katil zanlısına yardım eden baba ve kardeş de tutuklandı
- HDP binasına girerek bir kadını öldüren saldırganın yakalanma anı ortaya çıktı
- Bodrum'da şehit edilen polisin çatışma görüntüleri ortaya çıktı
- Didem Soydan'dan çarpıcı itiraf! Kötü alışkanlığından kurtulmak istiyor
- Şişe polemiği başka bir boyuta evrildi! Yarmolenko'nun Ronaldo'yu ti'ye aldığı anlar kırdı geçirdi
- Moskova'da korona paniği büyüyor! Belediye başkanı 'virüs agresifleşti' diyerek sert önlemler alacaklarını söyledi
- HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: Saldırı 30 dakika sonra gerçekleşseydi katliam olacaktı
- İBB Meclisi yüzde 23'lük su zammı teklifini reddetti
- Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta oynamak için başka takımlardan gelen teklifleri reddediyor
- Sağlık Bakanı Koca'dan sevindiren haber: Dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaşıldı
- Koronavirüs aşı odalarında görevli personele ek ödeme verilecek
- Son ankette büyük sürpriz! Ali Babacan'ın DEVA Partisi yüzde 4,1 aldı
- MHP lideri Bahçeli, HDP binası saldırganının bozkurt işareti yapmasıyla ilgili konuştu: Yargısız infaz kimsenin haddi değil
- EURO 2020 B Grubu'nda Kevin De Bruyne'nin yıldızlaştığı maçta Belçika, Danimarka'yı 2-1 mağlup etti
- ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Erdoğan ile Biden, S-400 konusunu çözüme kavuşturamadı
- Fenerbahçe'de Micheal Frey, Belçika ekibi Royal Antwerp'e transfer oldu
- Bursa'da sabah dükkan akşam banka soyan pişkin hırsız yakalandı
- Son Dakika: Bahçeli'den HDP binasına düzenlenen saldırıya sert tepki: Saldırı kanlı bir prova, kalleş bir tertiptir
- 'Kadın dediğin hafif ele gelecek' diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı
- Fenerbahçe Beko'da 6 oyuncuyla yollar ayrıldı
- Cem Yılmaz, yeni projesi Erşan Kuneri'den ilk fotoğrafı paylaştı
- HDP saldırganı sorgusunda döküldü: Binaya birkaç kez keşif için gittim
- HDP İzmir il binasında 1 kişiyi öldüren saldırganın binaya giriş anları kamerada
- HDP İzmir İl Başkanlığı'na saldırıya siyasilerden sert tepki
- Son Dakika: Trabzonspor, Fode Koita ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
- Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 62 kişi vefat etti, 5 bin 904 yeni vaka tespit edildi
- HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış
- EURO 2020'de tarihi anlar! Danimarka-Belçika maçının 10. dakikasında herkes Eriksen'i alkışladı
- HDP'ye yönelik saldırının protesto edildiği gösteride arbede çıktı
- Saldırıya uğrayan HDP binasından ilk kareler! Deniz Poyraz'ın kahvaltı tabağı masada
- Sık seyahat edenlere güzel haber! THY uzun süre ara verdiği ikramlara yeniden başlıyor
- Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! Başlangıç ve bitiş tarihi bile belli
- Macar taraftarlardan, Eriksen'e görülmemiş destek! Binlerce kişi adına tezahürat yaptı
- Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye cevap verdi: Canlı hesaplarda izleniyor