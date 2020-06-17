17 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
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17 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

17 Haziran 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

17 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
17.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 17.06.2020 06:53

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:15 Teknik Analiz

01:00 Spor Artı

02:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Freiburg Vs Hertha Berlin

02:00 Stadyum

02:00 Freiburg - Hertha Berlin

03:30 Almanya Bundesliga Özetler

03:40 Aktüel Futbol

03:50 Süper Lig Özetler

04:20 İngiltere Premier Lig Özetler

04:55 Ustalara Saygı

05:20 Teknik Analiz

05:20 Spor Artı

06:20 İngiltere Premier Lig Özetler

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Stadyum

07:00 Aktüel Futbol

08:30 Süper Lig Özetler

08:35 İtalya Kupası Yarı Finalkarşılaşması Juventus - Milan

08:35 Juventus - Milan

08:45 Napoli - Inter

08:45 İtalya Kupası Yarı Final Karşılaşması Napoli - İnter

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Bundesliga

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Spor Kitaplığı

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet

12:15 Süper Lig Özetler

12:45 İtalya Kupası Yarı Finalkarşılaşması Juventus - Milan

12:45 Juventus - Milan

12:50 Napoli - Inter

12:50 İtalya Kupası Yarı Final Karşılaşması Napoli - İnter

13:00 Spor Bülteni

13:55 Efsanelerin İzinde

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Freiburg Vs Hertha Berlin

14:00 TBMM-TV

15:40 2018 Dünya Kupası Özetler

16:00 Unutulmaz Maçlar

17:20 Muhammed Salah Goller

17:30 Ustalara Saygı

18:00 Spor Merkezi

19:30 Liverpool Özetler

19:30 2018 Dünya Kupası Özetler

20:00 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Futbol Karş. Real Madrid – A

20:00 Real Madrid - Atletico Madrid

21:15 Premier Lig En Güzel Asistler

21:25 Freiburg - Hertha Berlin

21:40 Premier Lig En Güzel Kurtarışlar

21:55 İtalya Kupasıfinal Karşılaşması

21:55 Napoli - Juventus

23:20 Aktüel Futbol

Kaynak: InterSinema.com

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