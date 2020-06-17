17 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
17 Haziran 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:15 Teknik Analiz
01:00 Spor Artı
02:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Freiburg Vs Hertha Berlin
02:00 Stadyum
02:00 Freiburg - Hertha Berlin
03:30 Almanya Bundesliga Özetler
03:40 Aktüel Futbol
03:50 Süper Lig Özetler
04:20 İngiltere Premier Lig Özetler
04:55 Ustalara Saygı
05:20 Teknik Analiz
05:20 Spor Artı
06:20 İngiltere Premier Lig Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Stadyum
07:00 Aktüel Futbol
08:30 Süper Lig Özetler
08:35 İtalya Kupası Yarı Finalkarşılaşması Juventus - Milan
08:35 Juventus - Milan
08:45 Napoli - Inter
08:45 İtalya Kupası Yarı Final Karşılaşması Napoli - İnter
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Bundesliga
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Spor Kitaplığı
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
12:15 Süper Lig Özetler
12:45 İtalya Kupası Yarı Finalkarşılaşması Juventus - Milan
12:45 Juventus - Milan
12:50 Napoli - Inter
12:50 İtalya Kupası Yarı Final Karşılaşması Napoli - İnter
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Freiburg Vs Hertha Berlin
14:00 TBMM-TV
15:40 2018 Dünya Kupası Özetler
16:00 Unutulmaz Maçlar
17:20 Muhammed Salah Goller
17:30 Ustalara Saygı
18:00 Spor Merkezi
19:30 Liverpool Özetler
19:30 2018 Dünya Kupası Özetler
20:00 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Futbol Karş. Real Madrid – A
20:00 Real Madrid - Atletico Madrid
21:15 Premier Lig En Güzel Asistler
21:25 Freiburg - Hertha Berlin
21:40 Premier Lig En Güzel Kurtarışlar
21:55 İtalya Kupasıfinal Karşılaşması
21:55 Napoli - Juventus
23:20 Aktüel Futbol
Kaynak: InterSinema.com