17 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı 17 Haziran 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:15 Teknik Analiz 01:00 Spor Artı 02:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Freiburg Vs Hertha Berlin 02:00 Stadyum 02:00 Freiburg - Hertha Berlin 03:30 Almanya Bundesliga Özetler 03:40 Aktüel Futbol 03:50 Süper Lig Özetler 04:20 İngiltere Premier Lig Özetler 04:55 Ustalara Saygı 05:20 Teknik Analiz 05:20 Spor Artı 06:20 İngiltere Premier Lig Özetler 06:55 Takvim Yaprakları 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Stadyum 07:00 Aktüel Futbol 08:30 Süper Lig Özetler 08:35 İtalya Kupası Yarı Finalkarşılaşması Juventus - Milan 08:35 Juventus - Milan 08:45 Napoli - Inter 08:45 İtalya Kupası Yarı Final Karşılaşması Napoli - İnter 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Bundesliga 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:50 Spor Kitaplığı 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:55 Hava Durumu 11:00 Spor Manşet 12:15 Süper Lig Özetler 12:45 İtalya Kupası Yarı Finalkarşılaşması Juventus - Milan 12:45 Juventus - Milan 12:50 Napoli - Inter 12:50 İtalya Kupası Yarı Final Karşılaşması Napoli - İnter 13:00 Spor Bülteni 13:55 Efsanelerin İzinde 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Freiburg Vs Hertha Berlin 14:00 TBMM-TV 15:40 2018 Dünya Kupası Özetler 16:00 Unutulmaz Maçlar 17:20 Muhammed Salah Goller 17:30 Ustalara Saygı 18:00 Spor Merkezi 19:30 Liverpool Özetler 19:30 2018 Dünya Kupası Özetler 20:00 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Futbol Karş. Real Madrid – A 20:00 Real Madrid - Atletico Madrid 21:15 Premier Lig En Güzel Asistler 21:25 Freiburg - Hertha Berlin 21:40 Premier Lig En Güzel Kurtarışlar 21:55 İtalya Kupasıfinal Karşılaşması 21:55 Napoli - Juventus 23:20 Aktüel Futbol Kaynak: InterSinema.com