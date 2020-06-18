17 Haziran 2020 Haberleri
17 Haziran 2020 Manşet Haberleri.
18.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:15
- Koronavirüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay geldi
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- Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi
- Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti
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- İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini 'evsiz' kılığındaki polis çökertti
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- Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor
- Bilim Kurulu önerisiyle İstanbul, Ankara ve Bursa'ya maskesiz sokağa çıkma yasağı geliyor
- 20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı
- Son Dakika: Şırnak'ta yakıt taşıyan kamyonette meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti
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- Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?
- Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti
- Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı
- Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de
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- Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok
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- Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı
- Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti
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- UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak