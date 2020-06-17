17 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
17 Haziran 2020 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
00:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
01:00 beIN Teknik
01:00 Süper Lig Maç Sonu
02:00 Maç Saati
03:00 beIN Manşet
03:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
03:45 Z Raporu
04:00 beIN Manşet
04:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
05:00 Kısa Özet
05:15 Maç Saati
05:45 Z Raporu
06:00 beIN Manşet
06:45 Maç Saati
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:30 Maç Saati
08:15 Kısa Özet
08:30 Maç Saati
09:15 Maç Saati
09:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
10:00 Süper Lig Kısa Özet
10:15 Süper Lig Maç Özetleri
10:45 Z Raporu
11:00 beIN Teknik
11:00 Süper Lig Maç Sonu
12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
12:30 Maç Saati
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:15 Maç Saati
14:30 beIN Teknik
15:30 Maç Saati
16:00 Süper Lig Maç Sonu
16:00 beIN Teknik
17:00 Süper Lig Maç Özetleri
17:45 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
18:00 beIN Manşet
19:00 Futbolun Şehirleri
19:00 beIN Wellness
20:00 beIN Manşet
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
21:00 beIN Manşet
21:00 Taraftar
21:00 Futbolun Şehirleri
21:45 Süper Lig Haftanın Golleri
22:00 beIN Teknik
22:00 Maç Saati
22:00 Kolaysa Anlat
23:00 beIN Wellness
23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
Kaynak: InterSinema.com