17 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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17 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

17 Haziran 2020 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

17 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
17.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 17.06.2020 06:53

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

01:00 beIN Teknik

01:00 Süper Lig Maç Sonu

02:00 Maç Saati

03:00 beIN Manşet

03:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

03:45 Z Raporu

04:00 beIN Manşet

04:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

05:00 Kısa Özet

05:15 Maç Saati

05:45 Z Raporu

06:00 beIN Manşet

06:45 Maç Saati

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

07:30 Maç Saati

08:15 Kısa Özet

08:30 Maç Saati

09:15 Maç Saati

09:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

10:00 Süper Lig Kısa Özet

10:15 Süper Lig Maç Özetleri

10:45 Z Raporu

11:00 beIN Teknik

11:00 Süper Lig Maç Sonu

12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

12:30 Maç Saati

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:15 Maç Saati

14:30 beIN Teknik

15:30 Maç Saati

16:00 Süper Lig Maç Sonu

16:00 beIN Teknik

17:00 Süper Lig Maç Özetleri

17:45 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

18:00 beIN Manşet

19:00 Futbolun Şehirleri

19:00 beIN Wellness

20:00 beIN Manşet

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

21:00 beIN Manşet

21:00 Taraftar

21:00 Futbolun Şehirleri

21:45 Süper Lig Haftanın Golleri

22:00 beIN Teknik

22:00 Maç Saati

22:00 Kolaysa Anlat

23:00 beIN Wellness

23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com

Manşet

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