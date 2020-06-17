17 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı 17 Haziran 2020 Çarşamba günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 01:40 Esra Erol'da 04:15 Bir Zamanlar Çukurova 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Beni Bırakma 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Maça Doğru 20:00 Kuruluş Osman 20:45 Fenerbahçe - Trabzonspor 22:45 Gençliğim Eyvah Kaynak: InterSinema.com