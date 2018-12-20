17. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 22, 23 ve 24 Aralık'ta oynanacak olan mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

22 Aralık Cumartesi 13.30 MKE Ankaragücü - Göztepe: Özgür Yankaya 16.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir : Ali Palabıyık 19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

23 Aralık Pazar 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kayserispor: Hüseyin Göçek 16.00 Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım 16.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus 19.00 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

24 Aralık Pazartesi 20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Ümit Öztürk 20.00 Akhisarspor - Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy

(İHA)

Kaynak: İHA