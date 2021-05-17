17 günün ardından Antalya sahillerinde maske kuralı unutuldu
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17 günün ardından Antalya sahillerinde maske kuralı unutuldu

İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR - Haberler | Sağlık

17 günün ardından Antalya sahillerinde maske kuralı unutuldu Yoğunluk oluşan sahilde pandemi kuralları hiçe sayıldı Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmamın bitmesinin ardından Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu.

17 günün ardından Antalya sahillerinde maske kuralı unutuldu

Yoğunluk oluşan sahilde pandemi kuralları hiçe sayıldı

ANTALYA - Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmamın bitmesinin ardından Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu. Sosyal mesafe kuralının gözetildiği sahilde, maske takılmadığı görüldü.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan 17 günlük tam kapanma bugün saat 05.00'da sona erdi. Kısıtlamanın sona erdiği ilk günün sabahında Antalyalıların adresi sahil ve plajlar oldu. Hava sıcaklığının 27, deniz suyunun 22 derece ölçüldüğü kentte esen rüzgara rağmen birçok kişi deniz keyfi yaptı. Sahile gelen birçok kişi hem güneşlendi, hem de arkadaşlarıyla sohbet edip kahvaltı yaptı. Yoğunluğun gözlemlendiği sahilde, sosyal mesafe kuralına uyulurken, maskenin ise takılmadığı görüldü. Plaja inmeyenler ise denize gören battan banklarda oturdu, yürüyüş yaptı. Öte yandan sahildeki işletmelerinde hazırlıklarını tamamlayıp, plajlarını oluşturdukları görüldü.

"D vitamini alıyoruz"

Sahilde eşiyle güneşlenen emekli öğretmen Nilüfer Sepicioğlu, "Kısıtlamalarda kurallara uyduk evdeydik. Ama çok sıkıldık. Bugün hava çok güzel olunca D vitamini almak için sahile geldik. Günümüzü sahilde değerlendireceğiz. Bugün çok kalabalık ama böyle olacağını tahmine ediyordum. Herkes .ok sıkıldı, bunaldı. Denize de gireceğiz" dedi.

"Acısını çıkarıyoruz"

Arkadaşlarıyla sahilde voleybol oynayan Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Ömer Ahmet Çaybaşı, "Kısıtlamanın bitmesine çok memnunuz. Bugün 17 günlük yasağın acısını çıkaracağız. Sabahtan berbere gittik, sonra sahile geldik. Arkadaşlarımızla voleybol oynuyoruz, sonra da yüzeceğiz" diye konuştu.

17 günün ardından Antalya sahillerinde maske kuralı unutuldu
17 günün ardından Antalya sahillerinde maske kuralı unutuldu
17 günün ardından Antalya sahillerinde maske kuralı unutuldu
17 günün ardından Antalya sahillerinde maske kuralı unutuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR

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