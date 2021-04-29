17 GÜNLÜK TAM ZAMANLI SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BAŞLADI
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17 GÜNLÜK TAM ZAMANLI SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BAŞLADI

17 GÜNLÜK TAM ZAMANLI SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BAŞLADI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan karar gereği, ülke genelinde 17 gün sürecek olan tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması 19.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan karar gereği, ülke genelinde 17 gün sürecek olan tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması 19.00 itibarıyla başladı

Kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala İstiklal Caddesi'nde araçlarıyla dolaşan zabıta ekipleri anons yaparak vatandaşlara kısıtlamanın başlama saatini hatırlattı. Tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 19.00 itibarıyla caddedeki kalabalık da azalmaya başladı. Vatandaşların evlerine çekilmesinin ardından İstiklal Caddesi turistlere kaldı. 17 Mayıs Pazartesi 05.00'te sona erecek olan tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması süresince uygulanacak kurallar şöyle:  -Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Bu saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek-Zincir marketler pazar günleri kapalı kalacak.-Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.-Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecek, Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.-Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, sadece ekmek satışı ve unlu mamül satışı yapmak kaydıyla açık olacak.-Tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlar 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak.

TAM KAPANMANIN BAŞLAMASININ ARDINDAN AVCILAR'DA TRAFİK SÜRDÜ

Başlayan tam kapanmaya rağmen Avcılar'da trafik yoğunluğu devam etti. Yoğunluk sebebiyle trafik yer yer durma noktasına geldi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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