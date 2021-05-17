17 günlük tam kapanmanın ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 17 günlük kapanma saat 05.00 itibariyle sona erdi.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 17 günlük kapanma saat 05.00 itibariyle sona erdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 'nde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa yakasına geçmek isteyen vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu. Altunizade mevkiinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 07.45 itibariyle yüzde 36'yı gördü.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı