17 günlük tam kapanmada can dostları yalnız kalmıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

17 günlük tam kapanmada can dostları yalnız kalmıyor

İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ - Haberler | Yerel

17 günlük tam kapanmada can dostları yalnız kalmıyor Denizli Büyükşehir Belediyesi can dostları unutmadı Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tüm hizmetlerini eksiksiz sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını da unutmadı.

17 günlük tam kapanmada can dostları yalnız kalmıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi can dostları unutmadı

DENİZLİ - Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tüm hizmetlerini eksiksiz sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını da unutmadı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05: 00'e kadar sürecek tam kapanma dönemi öncesi kamu hizmetlerinin aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için tüm tedbirlerini alan Denizli Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını da unutmadı. Bu kapsamda can dostlar için besleme çalışması gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, park ve yeşil alanlara mama bırakıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca sokak hayvanları için koyduğu su kaplarını da düzenli olarak kontrol etmeyi ihmal etmiyor.

"Can dostlarımıza hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar sürecek tam kapanma dönemi için tüm tedbirleri aldıklarını kaydederek, bu kapsamda sokak hayvanlarını da unutmadıklarını söyledi. Sokak hayvanlarının yoğun bulunduğu bölgelerde yaptıkları besleme çalışmasının yanında Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin de hizmetlerini sürdürdüğünü belirten Başkan Zolan, şunları kaydetti; "Havalar ısınıyor. Vatandaşlarımızdan ricam özellikle bu günlerde evlerinin önüne bir kap su ve mama koymaları. Allah'ımın bizlere emaneti olan can dostlarımıza hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz."

"Biz sizin için çalışıyoruz, siz evde kalın"

Kamu hizmetlerinin aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için tüm tedbirleri aldıklarını belirten Başkan Zolan, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra acil ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini de yerine getirdiğine işaret ederek; "İnşallah bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Tüm kurallara uyalım, evimizde kalalım. Biz sizin için çalışıyoruz, siz evde kalın" dedi.

17 günlük tam kapanmada can dostları yalnız kalmıyor
17 günlük tam kapanmada can dostları yalnız kalmıyor
17 günlük tam kapanmada can dostları yalnız kalmıyor
17 günlük tam kapanmada can dostları yalnız kalmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ

Dünya diken üstünde! Türkiye'de de görülen Hint varyantının 'süper mutasyon'a dönüşmesinden endişe ediliyor
Dünya diken üstünde! Türkiye'de de görülen Hint varyantının "süper mutasyon"a dönüşmesinden endişe ediliyor
Tam kapanmada şu ana kadar 691 bin 890 kişi e-Devlet'ten izin belgesi aldı
Tam kapanmada şu ana kadar 691 bin 890 kişi e-Devlet'ten izin belgesi aldı
Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı
Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Derya Yanık Hulusi Akar Adnan Menderes
Magazin Eda Ece Müge Anlı Ebru Gündeş Serdar Ortaç
Spor Muslera Fatih Terim Abdullah Avcı Hüseyin Göçek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 17 günlük tam kapanmada can dostları yalnız kalmıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 17:02:42. #1.15#

title