17 günlük tam kapanma sonrasında berberlerde büyük yoğunluk
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17 günlük tam kapanma sonrasında berberlerde büyük yoğunluk

İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ - Haberler | Ekonomi

17 günlük tam kapanma sonrasında berberlerde büyük yoğunluk Kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla berberlerde büyük yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar boş randevu saati bulmakta güçlük çekiyor.

17 günlük tam kapanma sonrasında berberlerde büyük yoğunluk

ANKARA - Kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla berberlerde büyük yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar boş randevu saati bulmakta güçlük çekiyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında sona eren tam kapanma sonrasında 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasını kapsayan 2 haftalık kademeli normalleşme süreci başladı. Bu süreçte hizmet verecek olan berberlerde de mesai başladı.

Salgınla mücadele kurallarına uygun bir şekilde tekrar hizmet vermeye başlayan berberler de büyük yoğunluk yaşanıyor. Randevulu sistemle çalışılırken, vatandaşlar boş randevu saati bulmakta güçlük çekiyor. Tıraş olmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren berber salonlarına akın ederken, berberler ise tekrar hizmet vermekten dolayı memnun.

40 yıllık berber olan Hacı Bilgi, 17 gün kapalı kaldıklarını ve bu sürede hizmet veremediklerini belirtirken, tekrar hizmet vermeye başladıkları için mutlu olduğunu söyledi. Çok büyük bir yoğunluğun yaşandığı bilgisini veren Bilgi, akşama kadar bütün randevu saatlerinin dolu olduğunu ifade etti.

17 günlük tam kapanma sonrasında berberlerde büyük yoğunluk
17 günlük tam kapanma sonrasında berberlerde büyük yoğunluk
17 günlük tam kapanma sonrasında berberlerde büyük yoğunluk
17 günlük tam kapanma sonrasında berberlerde büyük yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ

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