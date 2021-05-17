17 günlük tam kapanma sonrasında berberlerde büyük yoğunluk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

17 günlük tam kapanma sonrasında berberlerde büyük yoğunluk

17 günlük tam kapanma sonrasında berberlerde büyük yoğunluk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla berberlerde büyük yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar boş randevu saati bulmakta güçlük çekiyor.

Kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla berberlerde büyük yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar boş randevu saati bulmakta güçlük çekiyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında sona eren tam kapanma sonrasında 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasını kapsayan 2 haftalık kademeli normalleşme süreci başladı. Bu süreçte hizmet verecek olan berberlerde de mesai başladı.

Salgınla mücadele kurallarına uygun bir şekilde tekrar hizmet vermeye başlayan berberlerde büyük yoğunluk yaşanıyor. Randevulu sistemle çalışılırken, vatandaşlar boş randevu saati bulmakta güçlük çekiyor. Tıraş olmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren berber salonlarına akın ederken, berberler ise tekrar hizmet vermekten dolayı memnun.

40 yıllık berber olan Hacı Bilgi, 17 gün kapalı kaldıklarını ve bu sürede hizmet veremediklerini belirtirken, tekrar hizmet vermeye başladıkları için mutlu olduğunu söyledi. Çok büyük bir yoğunluğun yaşandığı bilgisini veren Bilgi, akşama kadar bütün randevu saatlerinin dolu olduğunu ifade etti.

(Mevlüt İşli – Erdinç Türkcan/İHA)

17 günlük tam kapanma sonrasında berberlerde büyük yoğunluk
17 günlük tam kapanma sonrasında berberlerde büyük yoğunluk
17 günlük tam kapanma sonrasında berberlerde büyük yoğunluk
17 günlük tam kapanma sonrasında berberlerde büyük yoğunluk
17 günlük tam kapanma sonrasında berberlerde büyük yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Ali Babacan Deniz Demir Mustafa Şentop Lale Karabıyık
Magazin Sibel Can Beren Saat Burak Sergen Nur Fettahoğlu
Spor Muslera Cenk Tosun Adem Büyük Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
17 günlük tam kapanma sonrasında berberlerde büyük yoğunluk - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 11:21:05. #1.14#

title