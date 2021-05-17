17 günlük 'tam kapanma' sona erdi; Ankara'da hareketlilik başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

17 günlük 'tam kapanma' sona erdi; Ankara'da hareketlilik başladı

17 günlük 'tam kapanma' sona erdi; Ankara'da hareketlilik başladı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük 'tam kapanma' saat 05.00 itibariyle sona erdi.

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük 'tam kapanma' saat 05.00 itibariyle sona erdi. Tam kapanma döneminin sona ermesiyle birlikte 1 Haziran'a kadar sürecek 'kadameli normalleşme' dönemi başladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da uygulanmaya başlayan tam kapanma dönemi, bugün saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte işe gitmek isteyen vatandaşlar, yollara çıkmaya başladı. Merkezi yollarda araç trafikleri başladı. Tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte esnaf günler sonra kepenklerini açtı. 

KADAMELİ NORMALLEŞME BAŞLADI

29 Nisan günü saat 19.00'da başlayan tam kapanma döneminin bugün saat 05.00'te sona ermesiyle birlikte 1 Haziran günü saat 05.00'e kadar sürecek olan 'kademeli normalleşme' dönemi başladı. Kademeli normalleşme döneminde 18 yaş altı vatandaşlar ve aşısını yaptırmamış olan 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacak. Ülke genelinde saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Cuma günü saat 21.00'den başlayarak Cumartesi ve Pazar günleri ülke geneli sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.


17 günlük 'tam kapanma' sona erdi; Ankara'da hareketlilik başladı
17 günlük 'tam kapanma' sona erdi; Ankara'da hareketlilik başladı
17 günlük 'tam kapanma' sona erdi; Ankara'da hareketlilik başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

17 günlük tam kapanma sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu
17 günlük tam kapanma sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu
'Tam kapanma' sona erdi, 'kademeli normalleşme' başladı
"Tam kapanma" sona erdi, "kademeli normalleşme" başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma dönemi saat 05.00 itibarıyla sona erdi
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma dönemi saat 05.00 itibarıyla sona erdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Cemal Hünal Ceyda Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Adem Büyük Arda Turan Caner Erkin Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
17 günlük 'tam kapanma' sona erdi; Ankara'da hareketlilik başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 08:05:58. #1.11#

title