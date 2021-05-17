17 GÜNLÜK TAM KAPANMA SONA ERDİ
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17 GÜNLÜK TAM KAPANMA SONA ERDİ

17 GÜNLÜK TAM KAPANMA SONA ERDİ
Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL Buğra AKAY - Haberler | Güncel

Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Böylelikle 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar sürecek "kademeli normalleşme" dönemi saat 05.00 itibarıyla başlamış oldu.  

Kısıtlamanın kalkmasıyla İstanbul'da trafik de artmaya başlarken olta balıkçıları soluğu Galata Köprüsü'nde aldı.

Görüntü dökümü: ------------------15 Temmuz köprüsü otomobillerin geçişi-D-100 karayolu Perpa durağı araçların geçişi-Metrobüse binenler -Cevizlibağ'dan görüntü-Tezgahını açan simitçi röp-Galata Köprüsü'nde balık tutanlar

-Genel ve detaylar


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL Buğra AKAY

'Tam kapanma' sona erdi, 'kademeli normalleşme' başladı
"Tam kapanma" sona erdi, "kademeli normalleşme" başladı
Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar sürecek 'kademeli normalleşme' dönemi saat 05.00 itibarıyla başladı
Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar sürecek "kademeli normalleşme" dönemi saat 05.00 itibarıyla başladı
Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.
Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.
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