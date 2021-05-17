17 GÜNLÜK TAM KAPANMA SONA ERDİ
Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Böylelikle 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar sürecek "kademeli normalleşme" dönemi saat 05.00 itibarıyla başlamış oldu.Kısıtlamanın kalkmasıyla İstanbul'da trafik de artmaya başlarken olta balıkçıları soluğu Galata Köprüsü'nde aldı.
Görüntü dökümü: ------------------15 Temmuz köprüsü otomobillerin geçişi-D-100 karayolu Perpa durağı araçların geçişi-Metrobüse binenler -Cevizlibağ'dan görüntü-Tezgahını açan simitçi röp-Galata Köprüsü'nde balık tutanlar
-Genel ve detaylar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL Buğra AKAY