17 GÜNLÜK TAM KAPANMA SONA ERDİ-1

Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Böylelikle 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar sürecek "kademeli normalleşme" dönemi saat 05.00 itibarıyla başlamış oldu.

Kısıtlamanın kalkmasıyla İstanbul'da trafik de artmaya başlarken olta balıkçıları soluğu Galata Köprüsü'nde aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı