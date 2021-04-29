17 günlük "tam kapanma" başladı
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17 günlük "tam kapanma" başladı

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Haberler | Güncel

17 günlük "tam kapanma" başladı Korona virüsüyle mücadele kapsamında uygulanacak olan 17 günlük "tam kapanma" bu gün saat 19: 00 itibariyle başladı.

17 günlük "tam kapanma" başladı

KIRKLARELİ - Korona virüsüyle mücadele kapsamında uygulanacak olan 17 günlük "tam kapanma" bu gün saat 19: 00 itibariyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ülke genelinde 29 Nisan'da saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs'ta 05.00'a kadar sürecek tam kapanmaya geçileceğini bildirdi. Bununla birlikte 17 günlük "tam kapanma" saat 19: 00 itibariyle başladı.

Görevlilerin haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte trafik de en düşük seviyeye düştü. Kırklareli'nin en işlek caddelerinden olan Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon caddesi kısıtlamaya az oranda uyulduğu gözlemlendi.

Güvenlik güçleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.

17 günlük "tam kapanma" 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü 05.00'te sona erecek.

17 günlük 'tam kapanma' başladı
17 günlük 'tam kapanma' başladı
17 günlük 'tam kapanma' başladı
17 günlük 'tam kapanma' başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI

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