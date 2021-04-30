17 GÜNLÜK KISITLAMANIN İLK GÜNÜNDE AVCILAR'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında ilan edilen 17 günlük 'Tam kapanma'nın ilk gününde Avcılar'da akşam saatlerinde D-100 ve yan yolda trafik yoğunluk görüldü.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında ilan edilen 17 günlük 'Tam kapanma'nın ilk gününde Avcılar'da akşam saatlerinde D-100 ve yan yolda trafik yoğunluk görüldü.

Saat 17.00'den itibaren Küçükçekmece'den Avcılar yönüne büyük trafik yoğunluğu oluştu. D-100'ün yanı sıra yan yolda da araçlar ilerlemede güçlük çekti. Benzer görüntü sabah saatlerinde de Avcılar'dan Küçükçekmece yönüne görülmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı