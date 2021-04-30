17 GÜNLÜK KISITLAMANIN İLK GÜNÜNDE AVCILAR'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU
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17 GÜNLÜK KISITLAMANIN İLK GÜNÜNDE AVCILAR'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında ilan edilen 17 günlük 'Tam kapanma'nın ilk gününde Avcılar'da akşam saatlerinde D-100 ve yan yolda trafik yoğunluk görüldü.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında ilan edilen 17 günlük 'Tam kapanma'nın ilk gününde Avcılar'da akşam saatlerinde D-100 ve yan yolda trafik yoğunluk görüldü.

Saat 17.00'den itibaren Küçükçekmece'den Avcılar yönüne büyük trafik yoğunluğu oluştu. D-100'ün yanı sıra yan yolda da araçlar ilerlemede güçlük çekti. Benzer görüntü sabah saatlerinde de Avcılar'dan Küçükçekmece yönüne görülmüştü.

17 GÜNLÜK KISITLAMANIN İLK GÜNÜNDE AVCILAR'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU
17 GÜNLÜK KISITLAMANIN İLK GÜNÜNDE AVCILAR'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU
17 GÜNLÜK KISITLAMANIN İLK GÜNÜNDE AVCILAR'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU
17 GÜNLÜK KISITLAMANIN İLK GÜNÜNDE AVCILAR'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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