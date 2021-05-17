17 günlük kısıtlamanın ardından Bursa sokakları doldu taştı
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17 günlük kısıtlamanın ardından Bursa sokakları doldu taştı

17 günlük kısıtlamanın ardından Bursa sokakları doldu taştı
Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN - Haberler | Güncel

BURSA'da tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu.

BURSA'da tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu.

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanma, bugün saat 05.00 itibari ile sona erdi. Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle, sabahın erken saatlerinde yollarda hareketlilik başladı. Özellikle haftanın ilk iş günü olması nedeniyle de kentte yoğunluk gözlendi. Vatandaşlar, işlek cadde ve meydanlarda banklarda oturup sohbet etti, sıcak havanın keyfini çıkardı.

'EVDE HANIMLA DÖVÜŞÜRDÜK ŞİMDİ BANKTA SOHBET EDİYORUZ'Sabah erken saatte dışarı çıktığını ifade eden Recep Çağlayan, "Evde otura otura yürümeyi unutmuşum. Çok şükür bitti kısıtlamalar yavaş yavaş yürümeye başladık. İnşallah Allah tez zamanda bu hastalığı üzerimizden alır, özgürlüğümüze kavuşuruz. Özledik, havayı özledik, toplumu özledik.  Sabah 07.00'de çıktım bahçede oturdum. Saat 10.00 gibi de arabaya atlayıp şehre geldim. Evde otururken hanımla dövüşürdük şimdi oturmuş bankta sohbet ediyoruz. Kavga dövüş bitti. Çok özlemişim gezmeyi, dışarıya çıkmayı" dedi.'YATMAKTAN HASTA OLDUM'

Abdulkadir Gözeçarpan da sabah erkenden çıkıp bütün parkları gezmeye gittiğini belirterek, "17 gün boyunca yattım yattım ve hasta oldum. Gezmem lazım gezecek gidecek yer yok ama devletin dediğine uymak zorundayız. Ekmek almaya gittik arada. Sabah saat 07.00 gibi çıktım. Çok özlemişim gezmeyi, bütün parkları gezdim hala yorulmadım. Çok kalabalık dışarısı ama insanlar kurallara uymuyor. Gençler özellikle gizlice pavyon açıyor, disko açıyor. Yapmasınlar biraz sabretsinler pandemi bittikten sonra herkes istediğini yapar" ifadelerini kullandı.


17 günlük kısıtlamanın ardından Bursa sokakları doldu taştı
17 günlük kısıtlamanın ardından Bursa sokakları doldu taştı
17 günlük kısıtlamanın ardından Bursa sokakları doldu taştı
17 günlük kısıtlamanın ardından Bursa sokakları doldu taştı
17 günlük kısıtlamanın ardından Bursa sokakları doldu taştı
17 günlük kısıtlamanın ardından Bursa sokakları doldu taştı
17 günlük kısıtlamanın ardından Bursa sokakları doldu taştı
17 günlük kısıtlamanın ardından Bursa sokakları doldu taştı
17 günlük kısıtlamanın ardından Bursa sokakları doldu taştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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