17 günlük kısıtlama başladı, Uşak'ta sokaklar boş kaldı
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17 günlük kısıtlama başladı, Uşak'ta sokaklar boş kaldı

17 günlük kısıtlama başladı, Uşak'ta sokaklar boş kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanacak olan 17 gün sokağa çıkma kısıtlaması saat 19.00 itibariyle başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanacak olan 17 gün sokağa çıkma kısıtlaması saat 19.00 itibariyle başladı. 17 Mayıs'a kadar sürecek olan kısıtlamanın ilk saatlerinde Uşak caddeleri boş ve sessiz kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde 17 günlük kısıtlama kararı alınmıştı. Saatler 19.00'ı gösterdiğinde 17 Mayıs'a kadar sürecek olan kısıtlama başladı. Kısıtlamanın ilk saatlerinde Uşak'ta sokak ve caddeleri boş kalırken, sokakta sadece görevliler ve işlerinden çıkıp eve giden vatandaşlar görüldü. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri ise saat 19: 00 itibari ile denetlemeye başladı. - UŞAK

17 günlük kısıtlama başladı, Uşak'ta sokaklar boş kaldı
17 günlük kısıtlama başladı, Uşak'ta sokaklar boş kaldı
17 günlük kısıtlama başladı, Uşak'ta sokaklar boş kaldı
17 günlük kısıtlama başladı, Uşak'ta sokaklar boş kaldı
17 günlük kısıtlama başladı, Uşak'ta sokaklar boş kaldı
17 günlük kısıtlama başladı, Uşak'ta sokaklar boş kaldı
17 günlük kısıtlama başladı, Uşak'ta sokaklar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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