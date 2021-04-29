17 GÜNLÜK KAPANMAYI KARAVANDA GEÇİRECEKLER
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

17 GÜNLÜK KAPANMAYI KARAVANDA GEÇİRECEKLER

17 GÜNLÜK KAPANMAYI KARAVANDA GEÇİRECEKLER
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanacak olan 17 günlük tam kapanma sürecinde evde kalmak istemeyenlerden bazıları karavana yöneldi.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanacak olan 17 günlük tam kapanma sürecinde evde kalmak istemeyenlerden bazıları karavana yöneldi. Burhaniye de bulunan karavan kamp, tamamen doldu.

İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 yayılımını engellemek amacıyla 81 il valiliğine 17 günlük tam kapanmayla ilgili genelge gönderildi. Genelgeye göre hafta içi, hafta sonu ayrımı olmaksızın bugün saat 19.00'da başlayacak olan yasaklar, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Tam kapanmayı evde geçirmek istemeyenlerden bazıları, karavan kamplara yöneldi. Kampa gelenler şehirlerin stresli ortamından ve pandemiden uzak zaman geçirmek istediklerini söyledi.

Burhaniye'nin Ören Mahallesi'nde deniz kenarında bulunan Altın Kamp, yoğun talep gören kamplar arasında yer aldı.

'BURADA HER ŞEYİ BULABİLİYORUZ'

Kampa gelmekten mutlu olduğunu belirten satış müdürü Volkan Güney, "Yaklaşık 1 aydır buradayız. Pandemi döneminde çok rahatız. 17 günlük kapanmayı da burada geçireceğiz. Burası çok temiz ve çok rahat. Eşim de ben de burada uzaktan çalışıyoruz. Çocuğumuz da burada çok rahat oynayabiliyor. Büyükşehirin kalabalığından uzak burada vakit geçiriyoruz. Ören de çok güzel. Burada her şeyi bulabiliyoruz" dedi.

'ŞEHİRDE TEDİRGİN OLUYORUZ'

Karavanda kamp yapan Engin Elmas ise "Buraya geliş amacımız, büyükşehrin kalabalığından uzaklaşmak. Büyükşehirde tedirgin oluyorduk. Buraya geldik, rahatız. Burası temiz ve rahat. Onun için burasını tercih ettik" diye konuştu.

'KARAVANCILARIN EVLERİ SIRTLARINDA'

Kampta 35 karavan bulunduğunu söyleyen işletme sorumlusu Serkan Muslu, "Karavancıların evleri sırtlarında. Burada pandemiden uzak kalıyorlar. Buraya tatil için değil, şehirlerdeki tehlikeden uzaklaşmak için geliyorlar. Tek istekleri huzur, sağlık ve emniyetleri. Biz de şu anda bunu hijyen, maske ve mesafe olarak sağlıyoruz. Görevimiz de bu" dedi.

17 GÜNLÜK KAPANMAYI KARAVANDA GEÇİRECEKLER
17 GÜNLÜK KAPANMAYI KARAVANDA GEÇİRECEKLER
17 GÜNLÜK KAPANMAYI KARAVANDA GEÇİRECEKLER
17 GÜNLÜK KAPANMAYI KARAVANDA GEÇİRECEKLER
17 GÜNLÜK KAPANMAYI KARAVANDA GEÇİRECEKLER
17 GÜNLÜK KAPANMAYI KARAVANDA GEÇİRECEKLER
17 GÜNLÜK KAPANMAYI KARAVANDA GEÇİRECEKLER
17 GÜNLÜK KAPANMAYI KARAVANDA GEÇİRECEKLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Derya Yanık Engin Altay Vedat Bilgin
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Fatih Terim Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 17 GÜNLÜK KAPANMAYI KARAVANDA GEÇİRECEKLER - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 14:29:05. #1.16#

title