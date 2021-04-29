17 GÜNLÜK KAPANMAYA SAATLER KALA CADDEBOSTAN SAHİLİ DOLDU TAŞTI
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17 GÜNLÜK KAPANMAYA SAATLER KALA CADDEBOSTAN SAHİLİ DOLDU TAŞTI

17 GÜNLÜK KAPANMAYA SAATLER KALA CADDEBOSTAN SAHİLİ DOLDU TAŞTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 19.00'da başlayacak 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Caddebostan Sahili'nde yoğunluk yaşandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 19.00'da başlayacak 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Caddebostan Sahili'nde yoğunluk yaşandı. Çimlerde oturan vatandaşlar güneşli havanın tadını doyasıya çıkardı. Caddebostan Sahili'nde yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

Koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine ilan edilen 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 19.00'da başlayacak. Vatandaşlar kısıtlama öncesi güneşli havanın tadını çıkarmak için Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti. Kimileri çimlerde oturdu kimileri ise top oynadı. Bazı vatandaşlar ise deniz kenarında vakit geçirdi. Çimlerde oturan bir kişi, "Hava çok güzel olduğu için kapanmadan önce arkadaşlarımızla değerlendirmeyi düşündük. Açık alan olduğu için de sahile geldik. Köpeğimi de getirdim, kesinlikle her şey çok güzel" dedi.Arkadaşlarıyla vakit geçiren bir başka kişi ise, "Ne yapacağız, güzel havayı bırakıp nasıl 17 gün evde kalacağız. Camdan izleyeceğiz artık ne yapalım" diye konuştu. 

Kısıtlama öncesi son günü dışarıda geçiren bir kişi ise, "Çok mutluyum ama gördüğünüz üzere çok kalabalık, vaka sayıları da artıyor. Son bir kez çıktık. 3 hafta evdeyiz. İnşallah daha iyiye gider de daha fazla çıkabiliriz dışarı" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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