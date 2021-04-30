17 günlük kapanma sürecinde Amasya'da kontroller devam ediyor
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17 günlük kapanma sürecinde Amasya'da kontroller devam ediyor

17 günlük kapanma sürecinde Amasya'da kontroller devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek olan olan 17 günlük tam kapanma kararı sonrasında, Amasya'nın Taşova ilçesinde Amasya-Erzincan karayolunda denetimler sıklaştırıldı.

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek olan olan 17 günlük tam kapanma kararı sonrasında, Amasya'nın Taşova ilçesinde Amasya-Erzincan karayolunda denetimler sıklaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tam kapanma kararından sonra yollarda yoğunluklar oluştu. Tam kapanma süreci Ramazan Bayramı'nı da içine alacağından dolayı bayramı tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar kapanma öncesi yollara çıktılar. Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı'nın uygulama noktasında denetimler sıklaştı.

Doğu Anadolu'yu Orta Karadeniz'den İç Anadolu'ya bağlayan Amasya'da, Tokat ve Sivas başta olmak üzere Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Van şehirlerinden özel araçlarıyla gelen sürücüler Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında denetimden geçtiler.

Taşova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Taşova jandarma kontrol noktasında sürücülere maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunuldu. - AMASYA

17 günlük kapanma sürecinde Amasya'da kontroller devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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