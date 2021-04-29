17 günlük tam kapanmanın başlamasıyla Tuzla D-100'de denetim yapıldı
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17 günlük tam kapanmanın başlamasıyla Tuzla D-100'de denetim yapıldı

17 günlük tam kapanmanın başlamasıyla Tuzla D-100'de denetim yapıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük 'tam kapanma' başladı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük 'tam kapanma' başladı. Tuzla D-100 Karayolu'nda yapılan denetimlerde izin belgesi olmayan araçlara cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük 'tam kapanma' denetimleri başladı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş ekipleri, Tuzla D-100 Karayolu Ankara istikametinde denetim noktası oluşturdu. Trafik akışı kesilerek bu noktadan geçen araçlar tek tek durduruldu. Araç içinde bulunanların izin belgelerinin olup olmadığı kontrol edildi. Durdurulan şehirlerarası otobüslerde bulunan yolculara HES kodu soruldu. Kontroller sırasında denetime takılan bir araç sürücüsü ve yanındaki arkadaşının izin belgelerinde yer alan ikamet ve iş yeri adresinden farklı bir ilçede bulundukları için polis tarafından cezai işlem uygulandı. Sürücü ve arkadaşına kişi başı 3 bin 460 lira ceza kesildi. 


- İstanbuyl
17 günlük tam kapanmanın başlamasıyla Tuzla D-100'de denetim yapıldı
17 günlük tam kapanmanın başlamasıyla Tuzla D-100'de denetim yapıldı
17 günlük tam kapanmanın başlamasıyla Tuzla D-100'de denetim yapıldı
17 günlük tam kapanmanın başlamasıyla Tuzla D-100'de denetim yapıldı
17 günlük tam kapanmanın başlamasıyla Tuzla D-100'de denetim yapıldı
17 günlük tam kapanmanın başlamasıyla Tuzla D-100'de denetim yapıldı
17 günlük tam kapanmanın başlamasıyla Tuzla D-100'de denetim yapıldı
17 günlük tam kapanmanın başlamasıyla Tuzla D-100'de denetim yapıldı
17 günlük tam kapanmanın başlamasıyla Tuzla D-100'de denetim yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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