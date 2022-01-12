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17 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN SERVİS ŞOFÖRÜ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da yalnız yaşayan ve kendisinden 17 gündür haber alınamayan Halil İbrahim Otçu (53), evinde ölü bulundu.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - ANTALYA'da yalnız yaşayan ve kendisinden 17 gündür haber alınamayan Halil İbrahim Otçu (53), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 1560 sokakta bulunan 10 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Turizmde servis şoförlüğü yapan ve kendisinden 17 gündür haber alınamayan Halil İbrahim Otçu'nun komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından eve giren polis, Halil İbrahim Otçu'nun salonda hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Halil İbrahim Otçu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Otçu'nun cenazesi polis ve savcılık incelemesinin ardından, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

17 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN SERVİS ŞOFÖRÜ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

17 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN SERVİS ŞOFÖRÜ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

17 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN SERVİS ŞOFÖRÜ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

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